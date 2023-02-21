إليسا في مرمى الانتقادات بعد اعتداء حارسها على أحد معجبيها

البوابة-وضع تصرف حارس شخصي النجمة اللبنانية إليسا، في مرمى الهجوم الحاد، بعدما ظهرت في مقطع فيديو يحيط بها عدد من الأشخاص، فيما هاجم حارسها الشخصي أحد معجبيها الذي حاول الاقتراب منها.

وظهرت إليسا وهي متخفية يحيطها عدد من الأشخاص والحرّاس الشخصيين خلال دخولها إلى أحد المباني، عندما قام أحدهم بدفع المعجب بقوة أثناء محاولته الاقتراب من النجمة إليسا لالتقاط صور معها على ما يبدو.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع، وتعرضت إليسا وحارسها الشخصي للكثير من الانتقادات القاسية والتعليقات الساخرة، واصفين تصرفها بالسيء ومن غير اللائق التعامل مع معجبيها بهذه الطريقة.