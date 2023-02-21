  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. إليسا في مرمى الانتقادات بعد اعتداء حارسها على أحد معجبيها

إليسا في مرمى الانتقادات بعد اعتداء حارسها على أحد معجبيها

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 21 شباط / فبراير 2023 - 03:59
إليسا
إليسا

البوابة-وضع تصرف حارس شخصي النجمة اللبنانية إليسا، في مرمى الهجوم الحاد، بعدما ظهرت في مقطع فيديو يحيط بها عدد من الأشخاص، فيما هاجم حارسها الشخصي أحد معجبيها الذي حاول الاقتراب منها.

اقرأ ايضاًإليسا تحقق إنجازا فنيا غير مسبوق...تعرف عليهإليسا تحقق إنجازا فنيا غير مسبوق...تعرف عليه

وظهرت إليسا وهي متخفية يحيطها عدد من الأشخاص والحرّاس الشخصيين خلال دخولها إلى أحد المباني، عندما قام أحدهم بدفع المعجب بقوة  أثناء محاولته الاقتراب من النجمة إليسا لالتقاط صور معها على ما يبدو.

 

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع، وتعرضت إليسا وحارسها الشخصي للكثير من الانتقادات القاسية والتعليقات الساخرة، واصفين تصرفها بالسيء ومن غير اللائق التعامل مع معجبيها بهذه الطريقة.

كلمات دالة:إليسا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...