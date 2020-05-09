إليسا للنساء: إفضحي المتحرش...هذا جسمك!

وجهت المطربة اللبنانية الشهيرة إليسا رسالة إلى النساء، قالت لهن فيها إن عليهن أن يفخرن بأجسادهن. وجاءت رسالة إليسا ضمن مشاركتها في حملة ضد التحرش الجنسي بالنساء.

وطلبت المطربة في تغريدة عبر حسابها على موقع (تويتر) من النساء بضرورة الكشف عن أي شخص يحاول ابتزازهن أو التحرش بهن.

وقالت إليسا: (الابتزاز من أكبر الجرائم اللي ممكن تتعرضلها أي صبية، والسكوت عن هالموضوع جريمة كمان. افضحي المتحرش وافضحي المبتز واحمي حالك من الخوف لأنو هيدا جسمك وحقك وصوتك)، حسب موقع سبوتنيك.

وتم إطلاق حملة ضد التحرش الجنسي بالنساء من قبل منظمة (في-مايل)، بعد أن أظهرت الأرقام التي حصلت عليها من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أن أكثر من 100 امرأة وفتاة يبلغن شهريا عن تعرضهن للعنف الإلكتروني.

وتهدف حملة (الشاشة ما بتحمي) إلى التأكيد أن النساء والفتيات في لبنان والعالم العربي لهن الحق في استخدام الإنترنت بحرية وأمان من دون التعرض لكافة أشكال العنف الإلكتروني.