إليسا و ماجد المهندس في دبي ليلة رأس السنة

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا لإحياء حفل ليلة رأس السنة، 31 ديسمبر/كانون الاول 2018، مع الفنان العراقي ماجد المهندس، بأحد الفنادق في مدينة دبي الإماراتية، حسب موقع صدى البلد.

وأعلنت إليسا، أيضًا عن إحيائها حفلا غنائيا، على مسرح ساقية الصاوي الجديدة بالبروج (طريق الإسماعيلية الصحراوي)، وذلك يوم 30 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري.

وأعلنت إليسا منذ أيام عن التحضير لألبومها الجديد، واختيار أغنيتها الأولى، من كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجي، ووجهت إليهما رسالة حول إعجابها بالأغنية دون أن تضع (روتانا) في الـ(بوست) الذي نشرته.