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إليسا في موقف محرج بسبب صورة قديمة 2 من 2

فاجأ الصحفي ربيع هنيدي، معجبي النجمة اللبنانية إليسا، ونشر صورة قديمة للأخيرة، ظهرت فيها الفنانة بإطلالة مغايرة تماماً لما تبدو عليه حالياً، الأمر الذي عكّس كمّ عمليات التجميل التي خضعت لها إليسا، وهو ما وضعها في موقف محرج، وجعلها محط سخرية من نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي.

اللافت أن ربيع لم يكن يقصد احراج إليسا التي وصفها في تعليقه على الصورة بصديقته، بل أنه أراد تحيتها بشكل مختلف، وحرص على ابراز صداقتهما القديمة بصورة عمرها 24 عاماً، بحسب ما أوضح هنيدي، وفق موقع دنيا الوطن.

حيث كتب: (الأصدقاء القدامى كالذهب.. والاصدقاء الجدد كالماس، فإذا حصلت على الماس فلا تنسى الذهب، لانه حتى تحمل قطعة الماس.. فإنك تحتاج الى قاعدة من ذهب. فصباح الصداقة مع الغالية اليسا وصورة تحمل ذكريات عام 1994.. وتحية لصديقة الماضي والحاضر التي تعبت واجتهدت حتى أصبحت من المع وابرز نجمات الغناء الْيَوم).





