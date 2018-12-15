إليسا تحظى بنهاية عام سعيدة و تعلق: شكرا جزيلا!

2018 من الأعوام المختلفة بالنسبة بالنسبة للنجمة إليسا، حيث شهد هذا العام العديد من الأحداث المتباينة ما بين اطلاق ألبوم جديد لاقى نجاحا جماهيريا كبيرا، وأيضا اعلانها اصابتها بالسرطان وعلاجها منه .

إليسا اختتمت العام 2018 بخير سعيد، وهو وصول عدد مشتركي صفحتها إلى 2 مليون مشترك، وهو رقم ضخم من الصعب أن يصل إليه أي فنان بسهولة، وكتبت إليسا (2 مليون مشترك على قناتى على يوتيوب.. طريقة جميلة لإنهاء السنة.. شكرا جزيلا)، حسب موقع اليوم السابع.

وكانت إليسا قد أكدت أنها ستعلن عن مفاجأتين لجمهورها، قبل احتفالات رأس السنة الميلادية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن الأولى أمس الجمعة.