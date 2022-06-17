إليسا و لمجرد في جدة اليوم و ضمن شروط صارمة تعرف عليها...

تستعد الفنانة إليسا و الفنان المغربي سعد لمجرد؛ لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن حفلات موسم جدة .

وجاءت شروط الحفل كالتالي:(الحضور بالزي الرسمي و لن يسمح بدخول الملابس الرياضية. يمنع الرقص نهائياً.يرجي الحفاظ علي العادات و التقاليد.يمنع التصوير.ممنوع التدخين. شركة روتانا غير مسئولة عن حاملي التذاكر المزورة و يعرض نفسه للمسائلة القانونية. شركة روتانا غير مسئولة عن التذاكر التي يتم شراؤها من منافذ غير تابعة لها. شركة روتانا غير مسؤولة عن التذاكر المستخدمة عند بوابات الدخول.في اي حال من الأحوال لن يتم إرجاع قيمة التذكرة ولا يتم تبديلها بتذكرة اي حفلة أخرى. يمنع منعاً باتاً دخول القداحات و السجائر الالكترونية و السوائل و المأكولات. يجب إتباع تعليمات وزارة الصحة ضد كوفيد-19. يجب على جميع الحضور تحميل تطبيق توكلنا و ان تكون حالة المدعو للحفل محصن. في حالة عدم اتباع هذه التعليمات سوف يتعرض المخالف للمسائلة القانونية).

هذا و حقق الدويتو الغنائي الذي قدمه المغنيان (من أول دقيقة) نجاحا كبيرا منذ طرح الفيديو كليب على موقع (يوتيوب)، ووصل إلى حوالي 28 مليون مشاهدة خلال يومين فقط، رغم الجدل الكبير الذي تعرض له العمل.