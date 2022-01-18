إليسا و ناصيف زيتون يلتقيان في حفلات موسم الرياض

تحيى النجمة اللبنانية إليسا، حفلاً غنائيًا في المملكة العربية السعودية بموسم الرياض، يوم الخميس المقبل الموافق 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ويشاركها في الحفل المطرب السوري ناصيف زيتون، ويقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما.

وقد شوّق الفنان ناصيف زيتون متابعيه للحفل المُنتظر بالقول (لاقوني بأول حفل الي بالمملكة العربية السعودية). وكشف عن التفاصيل قائلاً (بمدينة الرياض في فعاليات موسم الرياض على مسرح ابو بكر سالم يوم ٢٠-١).

بدورها تحيي النجمة إليسا حفلا غنائيا يوم 21 يناير/كانون الثاني الجاري، في أحد الفنادق في القاهرة لدعم مرضى السرطان تحت شعار(يلا نعيش) ، في فندق الماريوت، و ستقدم من خلاله باقة من أغنياتها المميزة والشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور.