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إليسا و وائل كفوري معا في تركيا في هذا الموعد

سهير العابد

سهير العابد

منشور 19 تمّوز / يوليو 2022 - 03:45
إليسا و وائل كفوري
إليسا و وائل كفوري

يحيى كل من النجمين إليسا ووائل كفورى حفلاً غنائيًا، في أسطنبول بتركيا في شهر أغسطس/آب المقبل، حيث سيقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التي يتفاعل معها الجمهور.

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إليسا كانت قد أطلقت أغنية (زهرة من الياسمين)  من إنتاج أسامة الرحباني، وكلمات كمال قبيسي مع ألحان وتوزيع أسامة الرحباني. وأطلق فيديو الأغنية على قناة إليسا الرسمية على (يوتيوب).

و بدوره طرح وائل كفوري أحدث أغنياته (أوعى تخاف) وهو تتر مسلسل (من وإلى) عبر أنغامي والتطبيقات الموسيقية المختلفة.

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مسلسل (من وإلى) بطولة قصي خولي ، فاليري أبو شقرا، إيهاب شعبان، فادي أبي سمرا، بياريت قطريب، ووسام صليبا، والعمل من تأليف بلال شحادات وفرح شيا، ومن إخراج مجدي السميري.

 

كلمات دالة:إليساوائل كفوري

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