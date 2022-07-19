إليسا و وائل كفوري معا في تركيا في هذا الموعد

يحيى كل من النجمين إليسا ووائل كفورى حفلاً غنائيًا، في أسطنبول بتركيا في شهر أغسطس/آب المقبل، حيث سيقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما التي يتفاعل معها الجمهور.

إليسا كانت قد أطلقت أغنية (زهرة من الياسمين) من إنتاج أسامة الرحباني، وكلمات كمال قبيسي مع ألحان وتوزيع أسامة الرحباني. وأطلق فيديو الأغنية على قناة إليسا الرسمية على (يوتيوب).

و بدوره طرح وائل كفوري أحدث أغنياته (أوعى تخاف) وهو تتر مسلسل (من وإلى) عبر أنغامي والتطبيقات الموسيقية المختلفة.

مسلسل (من وإلى) بطولة قصي خولي ، فاليري أبو شقرا، إيهاب شعبان، فادي أبي سمرا، بياريت قطريب، ووسام صليبا، والعمل من تأليف بلال شحادات وفرح شيا، ومن إخراج مجدي السميري.