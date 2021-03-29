انتصار الشراح إلى العناية المركزة بوضع حرج!

أعلنت الناقدة الكويتية مي العيدان أن الممثلة الكويتية انتصار الشراح قد تم نقلها إلى العناية المركزة بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة.

وفي التفاصيل، تعرضت الممثلة الكويتية إلى نقص بالأكسجين في الدم إضافةً إلى تواجد بكتيريا في الدم مما استدعى نقلها إلى مستشفى الأميري بوضع طارئ، وقد كان إعلان الخبر عن طريق مي العيدان بمنشور جاء فيه

"دعواتكم للفنانه الكبيره انتصارالشراح حيث ترقد بالعنايه المركزه بمستشفى الاميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين و بكتيريا بالدم . . دعواتكم ياجماعة الخير فلا يرد القضاء سوى الدعاء. . اللهم شافها و عافها وأجرها وأرجعها لاهلها و اولادها ومحبيها بكامل عافيتها".

دعواتكم للفنانه الكبيره انتصارالشراح حيث ترقد بالعنايه المركزه بمستشفى الاميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين و بكتيريا بالدم . . دعواتكم ياجماعة الخير فلا يرد القضاء سوى الدعاء. . اللهم شافها و عافها وأجرها وأرجعها لاهلها و اولادها ومحبيها بكامل عافيتها pic.twitter.com/28n2syGxds — مي العيدان (@mayal3eidan) March 28, 2021

وتناقل الجمهور بدوره الخبر ضمن دعوات الشفاء العاجل لها وكان من بين التغريدات:

"اللهم يا كريم يا رب العرش العظيم ايش ف انتصار الشراح شفاء أن لا يغادر سقم يا رب العرش العظيم"..وتابع آخر بتغريدة أخرى "اللهم شافيها وعافيها يارب منا الدعاء وعليك الشفاء يا ارحم الرحمين يارب"..كما أنة الناقدة الكويتية فجر السعيد التي خرجت من محنة صحية مؤخراً وجهت أمنيات الشفاء للمثلة الكويتية من خلال حسابها في تويتر.

الله يشافيها ويعافيها 🙏🏻 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) March 28, 2021

نبذة عن انتصار الشراح

كانت انطلاقتها الحقيقية من خلال مسرحية "باي باي لندن"، إذ تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، كما كانت الوحيدة بين ممثلات جيلها الذي تؤدي الأدوار الكوميدية، واستطاعت التسيد بتلك الفترة على عرش النجومية حتى أنها شكلت ثنائي مع الفنان داوود حسين وقدما سويًا أبرز الأعمال الكوميدية مثل: "مع الأنغام"، "خذ وخل"، "كوكتيل"، "عش الزوجية"، "فضائيات" وغيرها. في عام 2002 ارتدت إنتصار الحجاب رسمياً، واستمرت بالتمثيل على الرغم من قلة ظهورها في الشاشة بسبب محاربة المنتجين لها. أما عن حياتها الشخصية فهي متزوجة من "مازن سالم" ورزقت منه بثلاثة أبناء هم: دلال، وسالم، وعلي.

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