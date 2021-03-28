مروان خوري يستعد لدخول القفص الذهبي لأول مرة.. وحبيبته من ديانة أُخرى!

يستعد الوسط الفني لتوديع أشهر عازبيه الفنان اللبناني مروان خوري الذي صرح أخيراً أنه أخذ القرار بتوديع العزوبية عن عمر يناهز الـ 52 بزواج سيقام خلال اليومين القادمين.

وكشف مروان الذي أطلق التصريح أن حبيبته من خارج الوسط الفني كما أنها ليست من معجبينه إلا أنها تفهم وتحب الموسيقى التي يقدمها والشغف الذي يملكه لهذه المهنة، وسيقام الحفل فقط بحضور أهل العروسين.

وأكد خوري أن القرار جاء رغبةً منه في الأمان والإستقرار وأما فكرة الأبوة فأكد أنها تأتي لاحقاً لكنها ليست بأهمية الدافع الأساسي وهو الإستقرار.

بالعودة للقاء تلفزيوني لـ مروان ضمن برنامج "لهون وبس" الذي عُرض خلال سنة 2020 مع الإعلامي اللبناني هشام حداد، كان قد أكد مروان أنه يعيش علاقة حب منذ أكثر من 3 سنوات مع فتاة من غير ديانته وبالتحديد من الطائفة الشيعية ومؤكداً أن الحب عابر للأديان ولا يشكل عائق له أمام الارتباط الذي سيتم مدنياً.

فنياً، يستعد مروان خوري للتحضير لديو غنائي خليجي سيجمعه قريباً مع الفنانة العراقية أصيل هميم، العمل القادم من كلمات يوسف سليمان وألحان محمود عيد بانتظار وضع خوري صوته على هذه الأغنية خلال تواجده في دبي.

نبذة عن مروان خوري

درس في جامعة الروح القدس - الكسليك السولفيج والهارموني والعزف على البيانو وعندما كان في السابعة من عمره شارك في حفلات فنية، كما أنه قاد فرقة برنامج ليلة حظ مع المخرج سيمون أسمر الذي عرضته قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال، إضافة إلى مشاركته كعازف في فرقة رفيق حبيقة في برنامج ستوديو الفن عام 1993 والذي عرض على قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال.

في سنة 1987 حصل على الجائزة الثانية في التلحين من جامعة الروح القدس - الكسليك قدمها له ممثل لرئيس الجمهورية أمين الجميّل. وفي عام 1995 صدرت له أغنية فيك لما بلاك. وبعام 2002 صدر له ألبوم تحت عنوان خيال العمر وكان من إنتاج "شركة ريلاكس إن" و"ميجا ستار"، وصور من هذا الألبوم أغنية "يا شوق" على طريقة الفيديو كليب مع المخرج باسم كريستو. وهكذا سلك طريقه نحو النجاحات ليحقق الإنجازات المبهرة في عالم الفن. تعاون مروان خوري مع كبار الفنانين مثل ماجدة الرومي، صابر الرباعي، نوال الزغبي، أصالة نصري، نجوى كرم، فضل شاكر، اليسا، كارول سماحة وميريام فارس وغيرهم.

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