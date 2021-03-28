قضية حلا الترك ووالدتها منى السابر إلى الواجهة مجدداً.. اتهامات لا أخلاقية من أبو طلال الحمراني!

ما تزال قضية الفنانة البحرينية حلا الترك ووالدتها منى السابر الحدث الأبرز خلال الأيام الحالية بعد أن صدر قرار بسجن منى السابر لمدة عام كامل بتهمة سرقة مبلغ قدره 200 ألف ريال سعودي من ابنتها حلا.

الشكوك ما تزال مستمرة في القضية من قبل رواد السوشال ميديا والذي كان الإجماع شبه كامل على أن حلا لا يحق لها أن تفعل ذلك بوالدتها وأنها مسيرة من قبل جدتها وعمتها.

وتلقت منى السابر دعم كبير من الجمهور والمشاهير الذين ساهموا بالتبرعات لمنعهما من دخول السجن بحكم أنها أم حاضنة لطفلها الأصغر عبد الله الذي يقيم معها بعكس شقيقيه اللذان يقيمان مع جدتهما من طرف والدهما.

الجديد في الموضوع أن مشهور السوشال ميديا المعروف بـ أبو طلال الحمراني شارك فيديو مدته 11 دقيقة تقريباً يتحدث فيه عن القضية وأنه حاول مساعدة السابر عن طريق توفير محامية لها وهو ما نفته موكلة منى التي أكدت أن الموضوع لا أساس له من الصحة.

الأمر لم يتوقف هنا، هدد الحمداني منى بأنه سيكشف تفاصيل "تشيب شعر الرأس" ملمحاً عن أمور جنسية وفضائح لا أخلاقية واستغلال من منى لابنتها حلا.

وهاجم الجمهور بدوره الحمداني واتهمه بمحاولة إثارة الجدل ولفت الإنتباه خاصةً أنها ليست المرة الأولى له بالكذب إذ سبق وأن كذب وقدم معلومات غير صحيحة بالقصة الشهيرة "خاطفة الدمام" والتي على آثرها خسر الكثير من المتابعين عبر منصة تويتر.

حقيقة صادمة، لماذا طلبت #حلا_ترك من المحكمة حمايتها من أمها #منى_السابر؟https://t.co/KUbIDwz5oo — أبو طلال الحمراني (@al7mrany) March 23, 2021

بالعودة لـ منى السابر فقد أكدت في تصريح جديد أن المحكمة أعطتها مهلة لمدة شهر حتى تعيد الأموال إلى ابنتها كما وأضافت أن حلا شهدت ضدها في المحكمة على الرغم من أنها كانت تعلم بأن الأموال المسحوبة من حسابها كانت حتى يتمكنوا من إستئجار شقة لهم معاً وتدبير إحتياجتهم اليومية بعد أن رفض طليقها أن يدفع النفقة والمستحقات الخاصة بها وأكدت أن جميع المحاولات للصلح بينهما أو بالأحرى للتنازل عن القضية باءت بالفشل وأكدت أنها لا ترغب بالتحدث مع ابنتها بتاتاً بعد فعلتها الأخيرة.

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