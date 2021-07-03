إنجي المقدم بملابس النوم و الجوارب في أحدث لقاء مصور لها!!

لفتت الممثلة إنجي المقدم الأنظار في ظهورها مؤخرا في برنامج مصور وهي ترتدي (بيجاما) وجوارب في قدمها فقط.

و قالت إنجي عن سبب ظهورها بهذه الطريقة: (كواليس تصوير اللقاء تعود إلى كونها حلقة من حلقات (بودكاست) يقدمها الإعلامي شريف نور الدين، ويُذاع عبر عدد من المنصات السمعية، منها (أنغامي) و(ديزر)، وعدد من قنوات YouTube ضمن برنامجه الذي يستضيف فيه الضيوف وهم مرتدين البيجاما)، حسب موقع في الفن.

يذكر أن إنجي المقدم شاركت في بطولة مسلسلين في رمضان الماضي، هما (الاختيار 2) وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي وبطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد ومحمد علاء وإسلام جمال وأحمد شاكرعبد اللطيف ورياض الخولي.

ومسلسل (هجمة مرتدة) من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.