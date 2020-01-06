إنسومنيوم في إل باريو

تقيم فرقة "إنسومنيوم" لموسيقى "ديث ميتال" حفلها المنتظر في "إل باريو" في 7 فبراير. نشأت هذه الفرقة المكوّنة من 5 عازفين في جوينسو الفنلندية، وأسست لنوعٍ جديد من الموسيقى يجمع بين نمط "ديث ميتال" الاسكندنافي والألحان الفنلندية التراثيّة. لا تفوّتوا فرصة الاستماع إليهم يؤدّون أجمل الأغنيات والموسيقى من ألبومهم الأخير "هارت لايك إي غرايف".



تعكس موسيقى "إنسومنيوم" مشاعر الخسارة والحزن وتقلّبات الطبيعة، وللفرقة 8 ألبومات ناجحة صدر أحدثها في أكتوبر 2019. احصلوا على تذاكر هذا الحفل في المطعم الراقي التابع لفندق "حياة بليس الرقّة دبي" الذي يواصل استضافة فرقٍ عالمية لموسيقى "هافي ميتال" من جميع أنحاء العالم.

التاريخ 07 فبراير 2020 الفئة ترفيه حيّ الموقع إل باريو الهاتف +971 56 515 3181 رسم الدخول 150 درهم الدخول 7 مساءً الموقع الإلكتروني https://ae.bookmyshow.com/events/insomnium-live-in-dubai/ET00006033