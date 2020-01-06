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إنسومنيوم في إل باريو

منشور 06 كانون الثّاني / يناير 2020 - 08:28
إنسومنيوم في إل باريو
إنسومنيوم في إل باريو

تقيم فرقة "إنسومنيوم" لموسيقى "ديث ميتال" حفلها المنتظر في "إل باريو" في 7 فبراير. نشأت هذه الفرقة المكوّنة من 5 عازفين في جوينسو الفنلندية، وأسست لنوعٍ جديد من الموسيقى يجمع بين نمط "ديث ميتال" الاسكندنافي والألحان الفنلندية التراثيّة. لا تفوّتوا فرصة الاستماع إليهم يؤدّون أجمل الأغنيات والموسيقى من ألبومهم الأخير "هارت لايك إي غرايف". 

تعكس موسيقى "إنسومنيوم" مشاعر الخسارة والحزن وتقلّبات الطبيعة، وللفرقة 8 ألبومات ناجحة صدر أحدثها في أكتوبر 2019. احصلوا على تذاكر هذا الحفل في المطعم الراقي التابع لفندق "حياة بليس الرقّة دبي" الذي يواصل استضافة فرقٍ عالمية لموسيقى "هافي ميتال" من جميع أنحاء العالم.

التاريخ 07 فبراير 2020
الفئة ترفيه حيّ
الموقع إل باريو
الهاتف +971 56 515 3181
رسم الدخول 150 درهم
الدخول 7 مساءً
الموقع الإلكتروني https://ae.bookmyshow.com/events/insomnium-live-in-dubai/ET00006033

 

Via SyndiGate.info


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