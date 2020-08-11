إنهيار جويل مردينيان بالبكاء بسبب الأوضاع في لبنان.. والجمهور يسخر منها!

ما تزال الأوضاع في لبنان وبالتحديد العاصمة بيروت منهارة وغير مستقرة بعد الانفجار الأخير في المرفأ الذي حصد معه مئات الأرواح البشرية.

خبيرة التجميل جويل مردينيان والتي تقيم خارج لبنان شاركت فيديو لتعبر فيه عن حزنها على أوضاع بلدها، وظهرت في الفيديو وهي تبكي والدموع تملأ عينيها على آثر الإنفجار الكبير والقصص الإنسانية التي شاركها رواد السوشال ميديا للضحايا ومن بينهم بالتحديد قصة الممرضة اللبنانية التي خسرت حياتها أثناء مناوبتها.

كما أضافت أن كل شيء في البلاد الذي تقيم فيه حالياً من جبال وبحار يذكرها ببلدها الأم لبنان، وأنها كانت صغيرة عندما غادرت لبنان وكانت تكرهها إلا أنها اكتشفت عكس ذلك عندما كبرت وأدركت أن بلدها الأم يعيش في داخلها.

الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع أثار مشاعر الجمهور الذي أبدى تعاطفه معها ومع الشعب اللبناني إلا أن البعض سخر من جويل وطريقة بكائها وكان من بين التعليقات "البوتكس والفيلر خلاها تتكلم اللغه السومرية القديمة"، وأضاف آخر "طب حد يترجم بتقول اي"، وكان هنالك تعليق "وش الاستعراض هذا اخف مصيبه سارت بالدول العربيه مصيبتهم ومسوين افلمه وضحايا ولا يبون يصلحون البلد بس يطلعو بالاعلام ويتبكبكوو ويستعرضو دموعهم كل واحد يبي يبين انه هوا المتأثر ومندمر على حال لبنان قوموو تلحلحو صلحو البلد بدل الاستعراض".

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