إيساف يعلن عن خطوبته بطريقته الخاصة

أعلن الفنان إيساف خطوبته رسميا على فتاة من خارج الوسط الفني. وعبر حسابه على (إنستغرام) نشر إيساف صورة تجمعه بخطيبته دون الكشف عن هويتها وعلق على الصورة : (تمت الخطوبة بحمد الله وربنا يبارك لينا جميعا اللهم اجعل حياتنا سعيدة برضاك و كرمك وسترك علينا وقدرني واجعلني اكون قد الأمانة المباركة دي، انتي غير كل الناس).

وكان إيساف قد كشف عن علاقته العاطفية التي يعيشها مع خطيبته خلال لقائه مع برنامج (نص الكلام) على قناة (النهار)، حيث قال المطرب إيساف إنه رجل شرقي الطباع وربما هذا سببا في تأخر زواجه.

وأضاف إيساف أنه يريد صفات محددة في شريكة حياته وأولها الثقة وهو ما يتوافر في شريكته الحالية وقال (أنا مرتبط دلوقتي، ولما اتقابلنا قلت لو في بينا عدم ثقة يبقى مش هنكمل، أنا وصلت لمرحلة دلوقتي صعب أوي إني ارتبط بواحدة في بينا علامات استفهام)

واستطرد إيساف : (اللي عاجبني فيها انها معندهاش أي حسابات على مواقع التواصل ولا بتنزل صورها أنا مش بعيب في حد، ولكن دي حاجة أنا بفضلها في شريكة حياتي).