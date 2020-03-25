إيقاف تصوير مسلسل ياسمين صبري الرمضاني بسبب (كورونا)

أوقف القائمون على مسلسل (فرصة تانية) للنجمة يلسمين صبري والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، تصوير العمل لمدة 10 أيام، وذلك للوقاية من انتشار وباء كورونا، وتجاوباً مع المناداة ببقاء المواطنين في منازلهم والابتعاد عن التجمعات خاصة وأن ذلك يساهم في انتشار الفيروس ونقل العدوى، حسب موقع اليوم السابع.

وقبل توقف التصوير كان أبطاله قد انتهوا من تصوير 75 % في أحداثه حيث يعد العمل هو المرشح لأن يكون أول مسلسل يتم الانتهاء من تصويره بين كل الأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل، حسب الخطة التي وضعتها الشركة المنتجة مع المخرج مرقس عادل للانتهاء من كافة المشاهد قبل حلول شهر رمضان.

مسلسل (فرصة تانية) بطولة ياسمين صبرى دياب، أيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، ادوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي رومانسي، وتخوض ياسمين بالعمل البطولة المطلقة الثانية في الدراما التليفزيونية.