إيلون ماسك يحطر محمد هنيدي لهذا السبب

البوابة-بعد سلسلة تغريدات ساخرة للنجم المصري محمد هنيدي، من قرار إيلون ماسك مالك موقع (تويتر)، بدفع اشتراك مقابل الحصول على علامة التوثيق، قرّر ماسك حظر هنيدي من متابعة حسابه الشخصي.

م كتب هنيدى تدوينة قال فيها : (بعد التويتة اللي نزلتها لقيت علامة التوثيق ظهرت تاني وإني اشتركت في خدمة تويتر بلو.. مع إني ما اشتركتش.. بس واضح إن أبو نسب إيلون ماسك حب يعمل معانا الواجب ودفعلي الاشتراك بتاع الخدمة من جيبه).

وبعد عدة تغريدات قال: (إيلون ماسك اتقمص وعملى بلوك علشان اتريقت على اشتراكات تويتر بلو.. إيلون قموصة).

وبدأت شبكة (تويتر) مؤخرا في إزالة العلامات الزرقاء الأصلية المجانية من ملفات تعريف المستخدمين، وحددت الشركة 8 دولارات شهريًا مقابل توثيق الحساب عبر خدمة Blue.