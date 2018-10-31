إيمان العاصي تكشف سر وشمها.. وعلاقتها بالماسونية!

إيمان العاصي

حلت الفنانة المصرية إيمان العاصي ضيفة على برنامج On set والذي يعرض على قناة On E الفضائية، وخلال الحلقة كشفت العاصي سر الوشم المرسوم على ذراعها والذي تسبب باتهامها بالماسونية بسبب شكل المثلث.

وأوضحت العاصي أن الوشم يحمل اسم ابنتها "ريتاج" إلا انها أضافت حرف ليصبح "رتاجي" أي كأنه تاجي، أما عن صورة المثلث، فقالت الفنانة المصرية أنها من مواليد برج العذراء، ولكل برج شعار خاص فيه، وهذا المثلث شعار برجها العذراء.

وعلى الصعيد الفني كانت الفنانة المصرية ايمان العاصي قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "أبو عمر المصري" بطولة الفنان احمد عز، والفنان فتحي عبدالوهاب، والفنانة أروى جودة وعدد كبير من نجوم الفن المصري، وحقق المسلسل نجاح جماهيري.