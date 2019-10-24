إيمان العاصي تُشعل السوشال ميديا برقصها.. فيديو!

شاركت الممثلة المصرية إيمان العاصي معجبينها على تطبيق إنستغرام بفيديو لها وهي ترقص وأضافت تعليق "Havana ooh na na"

الفيديو الذي انتشرعبر مواقع التواصل الاجتماعي حقق ما يقارب 360.000 ألف مشاهدة على حساب الممثلة الرسمي في إنستغرام وسط تعليقات إيجابية من الجمهوروالفنانيين من بينهم الفنانة "بشرى".

يذكر أن إيمان شاركت في بطولة مسلسل "لمس اكتاف" في موسم رمضان 2019 إلى جانب "فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، دنيا عبد العزيز"، وفي نفس السياق تنتظر عرض مسلسلها الذي تم تصويره "مملكة إبليس" بعد سلسة تأجيلات، ولكن بحسب بعض الأخبار فإنه سيعرض في رمضان 2020 والذي تشارك بطولته إلى جانب "رانيا يوسف، غادة عادل، وغيرهم من النجوم"، تدور قصة المسلسل في إحدى الحارات الشعبية المصرية المعاصرة، والتي تسمى (حارة الحدَق) وهو من النوع الدرامي.

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