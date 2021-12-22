إيمي سمير غانم تحسم أمر ارتدائها الحجاب بهذه الصورة

خرجت الفنانة إيمي سمير غانم عن صمتها وقررت حسم الجدل حول حقيقة ارتدائها الحجاب خاصة بعد انتشار صورا لها وهي ترتديه في الحرم المكي أثناء تأديتها للعمرة.

وعبر خاصية القصص المصورة على حساب (إنستغرام) ، نشرت إيمي سمير غانم صورة لها بشعرها دون الحجاب لترد بطريقة غير مباشرة على شائعات حجابها التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وفي وقت سابق، أدت ابنة النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، مناسك العمرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة، لتحقق إحدى الأمنيات التي كانت تتمناها بعد وفاة والديها، حيث دعت الله أن يكتب لها أداء العمرة، وهو ما تحقق بالفعل.

ونشرت إيمي عبر حسابها على (إنستغرام)، صورة لها بملابس الإحرام أمام الكعبة المشرفة بالحرم المكي، صحبتها بتعليق: (الحمد لله).