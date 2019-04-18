إيمي سمير غانم تكشف عن البوستر الترويجي لـ(سوبر ميرو)

طرح صناع مسلسل (سوبر ميرو) للفنانة إيمي سمير غانم الأفيش الثاني للعمل، والمنتظر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، بعد ما انتهى من نحو نصف المشاهد، وتم عمل مونتاج لـ 15 حلقة استعدادًا للعرض في السباق الرمضانى المقبل.

وظهرت الفنانة إيمى سمير غانم بطلة العمل منفردة على الأفيش مرتدية ملابس باتمان.

(سوبر ميرو) بطولة إيمي سمير غانم وحمدي الميرغني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، وملك قورة ومحمد محمود وأحمد سلطان، وبالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم، تأليف أحمد محمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.