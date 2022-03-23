إيناس الدغيدي تكشف أن رجل واحد لا يكفي.. ولا تؤمن بـ"حب العمر"

حلَّت الإعلانية والمخرجة المصرية إيناس الدغيدي ضيفة في برنامج "كلام في الحب" مع الفنانة المصرية يسرا، وأثارت بعض تصريحاتها حالة من الجدل والغضب.

أعربت إيناس الدغيدي عن رغبتها في إخراج فيلم يحمل عنوان "رجل واحد لا يكفي"، وجاء اختيارها الاسم لرؤيتها في أن الدنيا أصبحت سريعة، وقالت: "تفتكري راجل واحد بس يكفي، الدنيا بقت سريعة وأحنا في عصر السرعة وأنا مستنية الحب، يا أنا يا هو".

والجدير بالذكر أن الدغيدي قدمت فيلما يحمل اسم "امرأة واحدة لا تكفي" عام 1990، وهو من بطولة أحمد زكي، يسرا، يونس شلبي، فيفي عبده.

إيناس الدغيدي ورأيها في الحب

وحول رأيها بالحب، لجأت الدغيدي للدراسة التي تقول أن أقصى مدة للحب هي 4 سنوات، وقالت: "أنا قريت إن أقصى مدة للحب 4 سنين بعد كدة بيتحول لمسؤولية أو حنان أو جواز أو عادات وتقاليد".

أما بشأن مواصفات شريك حياتها، أكَّدت أن ليس لديها أيَّ مواصفات على الإطلاق، فهي ترى أن كل مرحلة له قصة حبه الخاصة، فهي لا تؤمن بوجود "حب العمر"، وقالت: "الطفولة غير المراهقة غير سن النضج فمفيش حاجة اسمها حب العمر كله إلا في القصص التي لم تكتمل".

إيناس الدغيدي تتحدث عن قصة حبها مع زوجها نبيل معوض



تطرَّقت إيناس للحديث عن علاقتها بزوجها نبيل معوض، وكشفت أنها انتظرته 9 سنوات كي يستطيعا الزواج لأن اختلاف الأديان كان عائقهما الوحيد، حيث معوض تغيير ديانته.

وأشارت أن أول هدية منحها إياها معوض هي علبة مناديل ورقية، وروَّت تفاصيل الحكاية قائلةً: "عربيتي مكنش فيها مناديل فنزل جابلي ولفها زي الهدايا فانا افتكرته جايبلي خاتم ألماظ لكن طلع مناديل".

وكشفت أن طلاقهما كان بسبب غيرة نبيل من نجاحها، بالإضافة إلى الملل والروتين الذي غزا حياتهما، وقالت: "وأضافت: "أنا نجحت وكبرت وهو مبقاش شايف البنت الصغيرة اللي يقدر يسيطر عليها، وبقى يتضايق من أهميتي وهو كان ناجح ودكتور له احترامه".

وأضافت: "ولكني مبقتش فاضية وطول النهار معاه والروتين كسر الغرام، الحب موجود بس مفيش غرام، وطبعا مقدرش أشيل حب نبيل من حياتي لكنه أتكسر وتحول لشيء آخر".

ولفتت أن مهنتها كإعلامية ومخرجة تبعد الرجال عنها في حال لم يقتنع الرجل أن الفن رسالة ويتطلب التأخر خارج المنزل والثقة المتبادلة بين الثنائي.

