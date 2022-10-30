ميار الببلاوي: نجلاء فتحي قالتلي مافيش رمضان.. وإيناس الدغيدي أجبرتي على المايوه

حلَّت الفنانة المصرية المعتزلة ميار الببلاوي ضيفةً في برنامج "قعدة ستات" مع الإعلامية مروة صبري، وتطرقت للحديث عن مشاهدها الجريئة في فيلم "ديسكو ديسكو"، الذي صوِّرت معظم مشاهده في شهر رمضان المبارك.

ميار الببلاوي تتحدث عن مشهد المايوه

كشفت ميار الببلاوي أنها رفضت ارتداء المايوه في فيلم "ديسكو ديسكو"، إذ وصلت موقع التصوير مُرتديةً مايوه محتشم تألف من شورت، إلَّا أن المخرجة إيناس الدغيدي لم يعجبها ذلك وصرخت في وجهها وأجبرتها على ارتداء مايوه ثانٍ مكشوف أكثر.

ميار الببلاوي تتحدث عن مشهدها الجريء

وتحدَّثت عن مشهدها الجريء مع الفنان عمرو عبدالجليل، لافتةً إلى أنه طلب منها تأديته في نهار رمضان، وهو ما رفضته مُغلقة باب الحمام على نفسها منتظرة إقامة صلاة المغرب، حيث لم ترغب بأدائه أثناء صيامها، قائلة: "لو هعمل حاجة غلط ميكنش في الصيام أكون بس فطرت".

نصيحة نجلاء فتحي لميار الببلاوي

ولحثها على أداء المشهد، تقدمت منها الفنانة نجلاء فتحي وأخبرتها أن شهر رمضان خاص بالفقراء فقط، أما الأغنياء يتظاهرون بعدم تناول الطعام أمام الفقراء، وقالت: "قالتلي كده عشان كانت عايزاني أصور المشهد، وقالتلي الموضوع مش محتاج أنك تعطلينا، ومافيش حاجة اسمها رمضان".

انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الببلاوي مطالبين إياه بعدم الحديث عن نجمة اعتزلت الفن، فكتبت إحداهن: "حبيبتك وفضحتيها، انت كل مرة بتحاولي تلفتي الناس ليك بكلامك السيء في حق الفنانين"، وأضافت أخرى: "غلط اللي انتي بتقولي كدا مش نجلاء فتحي كدا اللي بقت وحشه قدام الناس حاولي تسيطري علي طريقتك في الكلام اكتر من كدا".

وأعربت إحداهن عن غضبها، قائلة: "ايه القرف ده نزلتي من نظري اوي حتى لو ده حصل انتي قاصده منه ايه اي تريند وخلاص..انتي تعرفي عيه بقت ايه ده انتي بتقولي كان عندك ١٨ سنه بلاش قرف كل سويه تتكلعي تلفي وعامله فاشون ومكياج على الاخر طيب ماتشوفي عيوبك الاول..سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم".

