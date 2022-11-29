إيناس عز الدين تتحدث شقتها المشؤومة.. دماء تغطي الشقة وسيدة تصرخ

روت الفنانة المصرية إيناس عز الدين اللحظات المرعبة التي عاشتها في الشقة التي استأجرتها هي وزوجها، صادمةً متابعيها بتفاصيل مروعة وقعت لقططها.

إيناس عز الدين تروي تفاصيل مرعبة عن شقتها المشؤومة

في منشور مطوَّل، وصفت إيناس عز الدين شقتها بـ"المشؤومة" للأحداث المرعبة والمأساوية التي وقعت لها، تحديدًا خلال الشهرين الماضيين؛ ما دفعها للانتقال فورًا إلى شقة جديدة هربًا من الخوف الذي أصابها منذ استئجار الشقة قبل عام والنصف.



ومن بين الأمور المرعبة التي وقعت لها؛ سماعها صوت امرأة تصرخ في الشقة ليلًا ونهارًا، وتتطاير الشرار من أفياش الكهرباء، وتحطم زجاج المرايا بشكل مفاجئ، وغيرها الكثير.

لكن الأمر الأكثر إخافة، ما جرى لقططها من أحداث مروعة أنهت حياتها، فقد وجدت إحدى قططها متجمدة على وضعية نومها وكأن أحدهم وضعها في الثلاجة لمدة طويلة، كما عثرت على ذيل إحدى قططها مرميًا جانبًا ولا أثر لجسدها في أي مكان أو بقايا عظامها، بينما الغرفة ملأى بالدماء.

إيناس عز الدين تتحدث عن موت قططها الغامض

أما بالنسبة لقطتها الثالثة، فقد وجدتها غارضة في إناء الماء خاصتها، رغم أن المدة التي غابتها عنها كانت لبضع دقائق.

ولفتت الفنانة إلى أنها لم تؤمن بقصص ما وراء الطبيعة سابقًا لحين ما مرَّت به من أمور غامضة.

واختتمت إيناس منشورها: "والله العظيم انا وأحمد عشنا شهر رعب يعني السنة و شهرين اللي قعدناهم في الشقة دي بكل اللي شوفناه فيها في كفة و اللي شوفناه آخر شهر في كفة تانية و ختمت بالمليون إن العتب أقدام و إن فيه ما ورائيات كتير طول عمري بستهزأ بالكلام ده لحد ما شوفته و عيشته بنفسي".



