إيهاب توفيق يطلق (طلقة) على موقع (يوتيوب)

طرح النجم إيهاب توفيق أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير(يوتيوب) والتي تحمل اسم (طلقة) من كلمات أحمد عبدالنبي وألحان تيم على وتوزيع محمد شفيق.

وروج الفنان إيهاب توفيق للأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع (إنستجرام) وعلّق: (طلقة يابا طلقة، الجمال دا يابا طلقة.. دلوقتي تقدروا تسمعوا أغنيتي طلقة على اليوتيوب)

وطرح المطرب إيهاب توفيق مؤخرا أغنية جمعته بأصدقائه من نجوم جيل التسعينيات حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام، التي تحمل اسم (زحمة الأيام)، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات سامح العجمي، وألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعري، والكليب من اخراج ياسين حسن.

وتحمل أغنية (زحمة الأيام) في مغزاها الكثير من المعاني الإنسانية، كما توصّف حالة اجتماعية تلمس كل شرائح المجتمع، وتتماشى مع الأجيال المختلفة، كما تعد الأغنية آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، ولهما الكثير من الأعمال المميزة والناجحة التي تركت بصمة لدى الجمهور، وقام بتوزيع الأغنية الموزع الشاب نديم الشاعري.