إيوان يطرح كليب أغنيته (بفتكر الخير)

طرح الفنان إيوان فيديو كليب أغنيته الجديدة (بفتكر الخير) على موقع (يوتيوب)، وكانت الأغنية ضمن ألبومه الأخير (يا 100 نورت)، الذي أطلقه في الأسواق العام الماضي وضم 12 أغنية متنوعة، حسب اليوم السابع.

وأغنية (بفتكر الخير) من كلمات أيمن عز وألحان مدين وتوزيع عمرو عبد الفتاح، ومن إخراج عمر حديدي، ويقول مطلع الأغنية (بفتكر الخير للي فارقني والموضوع ده مش مضايقني وبقول ماحصلش نصيب عادي ولابسأل مين بعدي حبيبه).