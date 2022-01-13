إيوان يعود لعالم الغناء بعد غياب بأغنية (عالبرد)

طرح المطرب اللبناني إيوان أحدث أغانيه التى تحمل اسم (عالبرد) على موقع (يوتيوب). و أغنية (عالبرد)، من ألحان إيوان، وكلمات حسان المنجد، وتوزيع موسيقى طاهر صالح.

وكان آخر ألبومات المطرب اللبناني ألبوم (يا 100 نورت) عام 2017 و باللهجة المصرية، وضم هذا الألبوم 13 أغنية. ويضم الألبوم كلاً من أغنية (ع البال يوماتي) كلمات أحمد الجندي، ألحان مدين، توزيع عمر إسماعيل، (قوية) كلمات وألحان وتوزيع محمد عيسى،(جامد جدا) كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع تميم، (يعز علي) كلمات أحمد الجندي، وألحان مدين، وتوزيع أسامة عبد الهادي، (جه اليوم) كلمات مصطفى محمد حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع خالد عصمت، و(شي شافوك" كلمات حسان المنجد، وألحان إيوان، وتوزيع عمر إسماعيل.