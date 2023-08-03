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ابنة جيجي حديد تتصدّر الترند بصورها.. شاهد كيف أصبحت

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 03 آب / أغسطس 2023 - 05:22
جيجي حديد وزين مالك
جيجي حديد وزين مالك

تصدّرت عارضة الأزياء الأمريكية "جيجي حديد" وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد ان شاركت مجموعة من الصور الخاصة بطفلتها خاي من حبيبها السابق زين مالك خلال استمتاعها بالعطلة الصيفية.

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جيجي حديد تنشر صور طفلتها خاي
 

شاركت عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية مجموعة من الصور مع جمهورها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" والتي أظهرت فيها طفلتها خاي.
 

وظهرت الطفلة الصغيرة في الصور وهي تستمتع بأجواء الصيف بينما كانت على المركب وترتدي الفستان وفي صورة أخرى ظهرت وهي تأكل الآيس كريم وتلتقط حبات التوت البريّ.
 

وانتقل الجمهور الى قسم التعليقات للتعبير عن دهشتهم حول ابنة جيجي وكيف أنها كبرت بشكل سريع في الفترة الأخيرة، واللافت حرص حديد على إبقاء ملامح طفلتها غير واضحة للإعلام، حيث جاءت جميع الصور بدون الوجه.

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جيجي حديد وعلاقتها بالنجم العالمي زين مالك
 

يشار بان عارضة الأزياء الأمريكية كانت قد  انفصلت عن زين مالك والد طفلتها خاي بسبب مشكلة حدثت بينه وبين والدتها أدّت الى انفصالهما، وانتشرت أخبار حينها أن السبب الخلاف هو حرص النجم العالمي على  ابقاء ابنته بعيدة عن الشهرة والإعلام.

 لكن يبدو واضحاً بأن هناك تواصل بين جيجي ومالك بسبب طفلتهما حيث نشر الأخير صورة له وهو يعزف البيانو لتقوم هي بوضع اعجاب عليها.

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