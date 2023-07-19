اعتقال جيجي حديد بتهمّة حيازة "الماريجوانا".. وهذه ردّة فعلها!

تناقلت العديد من الصفحات العالمية أنباء عن قيام الشرطة المحليّة إلقاء القبض على عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية "جيجي حديد" في جزيرة كايمان، وذلك خلال قضائها اجازتها هناك رفقة صديقتها الاسبوع الماضي.

تفاصيل القاء القبض على عارضة الأزياء جيجي حديد



وفي التفاصيل سافرت عارضة الأزياء الشهيرة الى جزيرة كايمان من الولايات المتحدة الأمريكية رفقة صديقتها وكان بحوزتها "ماريجوانا" التي كانت قد شرتها بشكل قانوني من مدينة نيويورك الأمريكية.



وخلال تواجدها في الجزيرة تم اكتشاف الماريجوانا معها وإلقاء القبض عليه، لكن تم الكشف بأنها شرتها بشكل قانوني وبرخصة طبية، وتوجّهت جيجي حديد وصديقتها الى المحكمة حيث تم توجيه لهما تهم رسمية وتم تغريمهما بمبلغ مالي يصل إلى 1000 دولار.



وأطلق سراح جيجي حديد حيث ان سجّلها ما يزال نظيفاً حيث أن هذا الاستخدام للماريجوانا يعتبر قانوني في الجزيرة منذ عام 2017.

ردّة فعل جيجي حديد



بالرغم من الضجّة الكبيرة التي أحدثها خبر اعتقال حديد، إلا ان عارضة الازياء شاركت مجموعة من الصور لها عبر حسابها الخاص في إنستغرام، وهي تستمتع بالاجازة على شاطىء البحر وتحت الشمس بينما كانت تأكل المأكولات البحريّة وعلّقت على الصورة: "كل شيء جيد عندما ينتهي بشكل جيد"، متجاهلة بهذه الطريق جميع الأنباء التي انتشرت حولها.