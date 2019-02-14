ابتسامة، قالب حلوى وصور عائلية..هكذا احتفلت ميرهان حسين بخروجها من السجن (صور)

ميرهان حسين

احتفلت الفنانة ميرهان حسين بخروجها من السجن بعد قضائها مدة أسبوعين بقرار من المحكمة، وذلك على خلفية ما حدث في القضية المشهورة إعلاميًا باسم "كمين الهرم"، وشاركت مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستغرام برفقة العائلة وبدت في غاية السعادة والراحة النفسية.

وفي أول تعليق للفنانة المصرية عقب انتهاء مدة حبسها، وجهت الشكر لجمهورها ومحبيها الذين ساندوها خلال الفترة الماضية، وتركت تعليقًا قالت فيه: "وما المحبة إلا السند في اوقات الشدة..شكرًا من قلبي لكل اللي سألو عليّ وتعبوا نفسهم أوي عشان يتطمنوا عليّ ويطمنوني..حبكم غمرني وطمنني..شكرًا أهلي، شكرًا صحابي، شكرًا جيراني، شكرًا جمهوري حبايبي".

من ناحية أخرى، من المقرر أن تستكمل ميرهان حسين نشاطاتها الفنية في الفترة القادمة من خلال البدء بتصوير دورها في مسلسل "قيد عائلي"، وأيضًا سيكون لها مشاركة مع الفنان محمد رجب في مسلسل "علامة استفهام" والذي سيعرض في موسم رمضان 2019.