ابتسام تسكت

صدمت الفنانة المغربية الشابة ابتسام تسكت جمهورها بإطلالتها الجديدة والمختلفة جدًا والتي لم يتعرف عليها جمهورها بسببها، إذ ظهرت تسكت بشعر رمادي غير من ملامحها بشكل كبير.

ونشرت تسكت عبر حسابها الخاص في موقع انستغرام صورة لها باللوك الجديد، وتفاعل جمهورها معها بشكل كبير، حيث عبر عدد منهم عن إعجابهم الشديد بهذا اللوك المختلف وتغزلوا بجمال إطلالتها، فيما انتقد عدد آخر اللوك مُعتبرين أنها تبالغ في جراتها فيما يخص لون شعرها خصوصًا انها ليست المرة الأولى التي تقوم بتغيير شعرها إلى لون مختلف إذ سبق لها وغيرته للون الوردي والأزرق.

وعلى الصعيد الفني كانت الفنانة المغربية الشابة ابتسام تسكت قد طرحت مؤخرًا أغنية باللهجة العراقية حملت إسم "عاشر جرح".

يُشار إلى أن الفنانة المغربية الشابة ابتسام تسكت كانت قد شاركت في الموسم الثاني من برنامج المواهب اراب ايدول، والموسم العاشر من برنامج المواهب ستار اكاديمي إلا أن شهرتها بدأت من ستار أكاديمي.

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