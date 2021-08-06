ابنة أحمد راتب مستاءة من السخرية على والدها:(عايزين تلموا لايكات تافهة!)

عبرت لمياء راتب ابنة النجم الراحل أحمد راتب عن غضبها الشديد من انتشار صور لوالدها على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يجلس بأحد المقاهي، ويظهر بها يرتدي (فانلة وشبشب)، مصحوبة بتعليقات ساخرة، مما جعلها ترد عبر إحدي الصفحات معلقة :( يعني تخوضوا في سيرة شخص متوفي لمجرد إنكم عايزن تلموا لايكات تافهة زي صفحتكوا، الحمد لله على سيرته الطيبة ودعاء الناس ليه).

وتابعت: (للتوضيح، بابا كان بيصور في الإسكندرية وده لبس الدور وقعد يشرب قهوة عقبال لما المشهد يجهز، وطبعا الناس ما صدقت تصوره، الحمد لله هو كان أبسط من إنه يهتم أصلا هو فين ولا مين بيصوره ولا لابس إيه، لأنه كان على سجيته طول عمره)، حسب موقع في الفن.

شار إلى أن أحمد راتب توفي يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2016 عن عمر يناهز الـ 67 عاما، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات والتي توفي فيها.