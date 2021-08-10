ابنة إيمان البحر درويش تنفي اعتقال والدها و تصرح: (إدعوا له!)

نشرت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش، منشورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، كشفت من خلاله عن مكان تواجد والدها بعد الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول اعتقاله، و نفت ذلك مطلقا مؤكدة أن والدها تعرض لانتكاسة صحية دخل على إثرها العناية المركزة.

وكتبت أمنية عبر حسابها على فيسبوك: (والنبي يا جماعة بلاش كل واحد فاضي ومش لاقي حاجة يعملها يدخل يكتب اعتقال ايمان البحر و فين ايمان البحر .. ابويا بخير و مش تحت سيطره حد و ماحدش معتقله .. و لكن هو في العناية المركزه علشان حصله انتكاسه .. فا بدل ما تضيعوا وقت في اي كلام ادعوله)، حسب موقع صدى البلد.

يأتي ذلك بعد، إثارة حالة من الجدل حول الفنان إيمان البحر خلال الساعات القليلة الماضية حيث تردد أنه تم إلقاء القبض عليه بسبب تصريحاته التى يهاجم فيها الدولة وهو الأمر الذى نفاه تماما مصدر أمني، مؤكدا أن ما تردد غير صحيح ولم يتم القبض على حفيد سيد رويش أو احتجازه.

درويش كان تعرّض درويش سابقاً لهجوم، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من قبل مؤيدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي​، وذلك بسبب رفض درويش ملف نهر النيل و​سد النهضة الإثيوبي، ولكنه عاد ووجه كلامه إلى من سماها (لجان وعصابات السوشيال ميديا)، وقال إنها لن تدفعه إلى التنازل (عن قول الحق حتى ينتقم الله منكم).

كما كان علق درويش على منشور عن تعامل السياسة المصرية مع مسألة ​تحلية مياه البحر​، وسأل عما سيفهم من خبر كهذا، قائلا: (قرأت خبراً عن تكليف الرئيس السيسي الحكومة بتحلية مياه البحر! بعد المناورات وحماة النيل والهجص اللي بيضحكوا به ع الناس... المشكلة الكبرى في الاتفاقية التي وقع عليها رئيس الجمهورية والتي كما يقولون لا تضمن لمصر كباية مية مش حصة المياه).



وأضاف :(إذا لم يتم إلغاء هذه الاتفاقية من خلال البرلمان قانوناً فانتظروا المصائب بالجملة، ولا تصدقوا كل الهجص اللي بينشروا إعلام العار).