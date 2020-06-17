ابنة رجاء الجداوي تطلب الدعاء لوالدتها

كتبت أميرة مختار ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، منشورًا جديدًا عن آخر تطورات حالة والدتها رجاء الجداوي.

وقد كشفت أميرة عن آخر التطورات للحالة الصحية لوالدتها بعد ان تبين إيجابية المسحة الأخيرة التي أجريت لها رغم حقنها ببلازما المتعافين.

وكتبت اميرة: (مامي ما زالت في الرعاية المركزة، وعلي نفس الجهاز السباب... بس للأسف تعبانة، ادعولها ارجوكم، ربنا يشفيها و يشفي كل مريض)، ونال البوست تفاعل متابعيه و انهالت دعواتهم لها بالشفاء، حسب موقع صدى البلد..

وكشفت مصادر طبية عن تلقي الفنانة رجاء الجداوي، المصابة بفيروس كورونا المستجد، جرعتين من بلازما المتعافين من كورونا هي وآخر، كان أولها مساء السبت 6 يونيو/حزيران وتلقت الجداوي، الجرعة الثانية، صباح الأحد 7 يونيو/حزيران، وبدأت الفنانة في التحسن التدريجي بعد تلقيها الجرعة.