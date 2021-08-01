ابنة سارة الكندري تفضح والديها.. فتيات في الشاليه وغرفة نوم قذرة

هناك العديد من الأمور التي يتوجب عدم نشرها وعرضها على موقع التواصل الاجتماعي، وخاصة إذا ما تعلَّق الأمر بالأطفال.

شاركت نجمة السوشيال ميديا سارة الكندري مقطع فيديو لطفلتها متغزلة بجمالها ووجهها الحسن، قبل بدء وصلة نقاش وحوار بينهما أمام زوجها الكويتي أحمد العنزي.

أثناء الحوار الطريف، وضعت الطفلة والديها في موقف محرج حينما كشفت أن والدها لديه الكثير من الفتيات في الشالية خاصته، ورغم أن ذلك يعد بمثابة فضيحة خيانة، إلَّا أن الكندري والعنزي تعاملا مع الأمر بسخرية ودخلا بموجة من الضحك.

وكشفت الطفلة أنها تنام في غرفة والديها بسبب قذارة غرفتها الخاصة.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم واستيائهم على طريقة تربية الثنائي لطفلتهما، وكيف يقحميانها بأمور للكبار لا تناسب عمرها، فكتب إحدى المستخدمات: "والله هالبنت مسكينه من شاليه لشاليه ومن مخيم لمخيم ومن ديره لديره لا استقرار لا صخام لا شي الله يهدي امها وابوها ويلتفتون لبنتهم ومصلحتها".

وكتب أحدهم ساخرًا: "جميل ان الوالدين متفاهمين و كل واحد فيهم مخلي الثاني يلعب عالمكشوف".

وانتقدت إحداهن نشرهم لمثل هذا الفيديو، وكتبت: "اساسا هم يبغون شو و انو فضحتهم و يالله البنت سسسرييييحه، لو هم ما يبون احد يدري عن هالاشياء ما كانوا نزلوها بسناب بس الشرهه على المتابعين اللي يتابعون هالاشكال".

يذكر أن سارة وزوجها وابنتهم الصغيرة كانوا قد أدخلوا السجن بسبب مخالفة أوامر الحجز الصحي وحظر التجوال، ووقتها قضت سارة وابنتها يوماً كاملاً في المركز الأمني وأفرج عنهما مؤقتاً أما زوجها فقد قضى حوالي الشهر داخل السجن، ووثقت زوجته لحظة خروجه منه والإستقبال الذي أُعد له.