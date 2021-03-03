سارة الكندري بأول تجربة تمثيلية.. والجمهور "صراخ بصراخ ونفسها مقطوع"!

عادت الممثلة الكويتية سارة الكندري لتصدر الحديث من جديد بعد عرض أول تجاربها التمثيلية في مسلسل "ابشر بالسعد".

وتم تداول المقاطع التي أطلت بها سارة على الجمهور بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ضمن سخرية واسعة بسبب القدرات المفقودة في التمثيل وصوتها الذي وُصف بالصراخ، كانت تعليقات الجمهور كالتالي:

"ياساتر يارب مو قادرة تحكي ولاتتنفس"..وتابع آخر "لو باقيه بالسجن هوايه احسن"..واضاف آخر "محد بالعها بالواقع تجي تمثل بعد"..وكان هنالك تعليق جاء فيه "صوتها ازعاج بـ ازعاج".

يذكر أن الفاشنيستا الكويتية كانت قد خضعت للتحقيق بسبب فيديو شاركته عبر حسابها في إنستقرام وُصف بالمبتذل.

وظهرت سارة في الفيديو وقتها وهي تدهن قدميها بالزيت كنوع من الدعاية لصالح إحدى الشركات، وكانت الفاشينيستا بالتحديد تُصور الفيديو في الحمام وهي ترتدي روب الاستجمام، وبحسب المتداول أن زوجها هو من صورها.

وتم وقتها اعتقال سارة لعدة أيام، أما زوجها فقد أبدى دعمه لـ سارة عن طريق مشاركة عدة تغريدات تدعمها عبر هاشتاق #نطالب_بخروج_سارة_الكندري من بينها "حبس سارة الكندري بسبب فيديو تظهر في سياقانها هل السيقان اصبحت جرم؟ ام اصبحت احاء جنسي! واذا كان ايحاء جنسي اين القانون الذي ينص في هذا الشيء سارة تصرفت تصرف عفوي وتم حبسها 3 ايام و تم تحويلها لسجن 21 يوم"..وكان هنالك تغريدة "سواء اتفقنا او اختلفنا مع ساره ، مو من المنطق تنقط بالمركزي مع مدمنيين و قتلة و سُراق عشان صورت " رجولها " و ما يصير تستخدمون مُصطلح " خدش الحياء العام " على ناس و ناس ! اذا انتوا تشوفون اللي سويتوه بساره صح ف نطالبكم بتطبيق القانون بمسطره وحده على الكل".

يضاف أيضاَ أن سارة وزوجها وابنتها الصغيرة كانوا قد دخلتا السجن منذ مدة قريبة بسبب مخالفة أوامر الحجز الصحي وحظر التجوال، ووقتها قضت سارة وابنتها يوماً كاملاً في المركز الأمني وتم الإفراج عنهما مؤقتاً أما زوجها فقد قضى حوالي الشهر داخل السجن، ووثقت زوجته لحظة خروجه منه والإستقبال الذي أُعد له.

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