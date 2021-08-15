ابنة شويكار تكشف وصية والدتها وسبب رفضها نشر سيرتها الذاتية

تحدثت منة الله الجواهرجي ابنة الفنانة المصرية الراحلة شويكار عن وصية والدتها وسبب رفضها لنشر سيرتها الذاتية، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها مع إحدى البرامج المذاعة على الفضائية المصرية.

وكشفت منة الله أن والدتها لم تكتب مذكراتها ولم تترك وصية مكتوبة، وكانت وصيتها التي دائمًا تقولها لابنتها شفهيًا بأن تهتم بصحتها وأن تهتم بأولادها وزوجها.

وتابعت الابنة أن والدتها الراحلة شويكار لم تقتنع بفكرة تقديم عمل سيرة ذاتية عنها، حيث أنها كانت دائمًا تقول أن حياتها ملكًا لها وليست مادة ليتم تقديمها للجمهور، كما قالت أن والدتها كانت تعتبر زوجها فؤاد المهندس بمثابة الأب لها وهو من قام بتربيتها وتعتبر أبناءه أخوة لها.



واختتمت منة الله حديثها متمنية أن يتم تكريم وتقدير الراحلان شويكار وفؤاد المهندس لأنهما قامات فنية وقدما الكثير من أجل الفن المصري والعربي.

وكانت الفنانة المصرية شويكار قد فارقت الحياة في الـ14 من آب عام 2020، واشتهرت بالثنائيات الفنية التي شكلها مع زوجها الراحل فؤاد المهندس في السينما المصرية وعلى خشبة المسرح، ومن أشهر أعمالها فيلم "سفاح النساء" و"أخطر رجل في العالم"، وكانت آخر أعمالها فيلم "كلمني شكرًا" عام 2010 والذي شارك فيه كلًا من عمرو عبد الجليل وحورية فرغلي وغيرهم من النجوم في الوسط الفني المصري.

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