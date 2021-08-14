إليسا و محمد حماقي في وصلة غزل...و الأخير (إنت إدماني)!

هنأت الفنانة إليسا، الفنان محمد حماقي لإصدار أحدث أغانيه التي تحمل اسم (لو هتسيب)، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة (تويتر).

ودشنت إليسا كاتبة: (مبروك حبيب قلبي، ادماني الجديد).ورد عليها محمد حماقي قائلا: (شكرًا حياتي، انت ادماني).

و كان محمد حماقي قد طرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم (لو هتسيب) عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب)، بعد فترة من الترويج وتشويق جمهوره لها.

وحققت الأغنية ما يزيد على 150 ألف مشاهدة في أول ساعة من طرحها على (يوتيوب)، وهي من كلمات تامر حسين، إرتاحنا والأوجاع قسمنها بلا متاهه ..حبيبى وأنت ماشى خُد معاك حكايات..وخُد مواضيعنا والذكرى اللى

الحان وتوزيع احمد ابراهيم، ميكساچ احمد ابراهيم، ديچيتال ماستر طارق مدكور، تاليف وتريات سعيد كمال، جيتار مصطفى اصلان، تسجيل م.محمد عدس.

وتقول كلمات الأغنية : (ولو هتسيب حبيبى وأنت ماشى خُد معاك حكايات..وخُد مواضيعنا والذكرى اللى عيشناها..ونِبقى عيشناها..ونِبقى إرتاحنا والأوجاع قسمنها ..قفلناها..ولو حاتسيب..موافقك عادي بس ..تسيبني بشروط..ماتتعبنيش ..كأنك ناوي على موتي..وبدِل قلبي ده بقلبك وبعدها غيب..عايزني ياحبيبي أخلي بالي من مين؟..أخلي بالي من نفسي اللي سايباني ورايحه وراك عشان مالهاش حبيب تاني...).

كما كان حماقي قد طرح منذ أيام أغنية (زيها مين)، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وهي إحدى أغاني ألبوم (يافتني)