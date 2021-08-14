حلا شيحة تتبرىء من أحدث صورها: (راعوا ربنا)

نفت الفنانة حلا شيحة، امتلاكها أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي باستثناء حسابها الرسمي الوحيد على تطبيق (إانستجرام).

و نشرت حلا شيحة قائلة: (بمناسبة الإشاعات اللي كل شوية بتنزل عني وربط صور قديمة.. حابة أوضح إني معنديش أي حساب رسمي على مواقع التواصل إلا حسابي ده على الانستجرام.. وبشكر فيسبوك على تعاونهم في إغلاق الحسابات المفبركة باسمي).

وتابعت قائلة: (أتمنى التطور والارتقاء ببلدنا العزيزة مِصر ونرتقي بأفكارنا وأخلاقنا بدلاً من الانشغال بالتفاهات ونشر الإشاعات.. راعوا ربنا فيما تنشروه و شكراً.. جمعة مباركة).

و كان اسم الفنانة المصرية المعتزلة قد تصدر الترند في الساعات الماضية بسبب صورة جرى تداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و في التفاصيل نشر حساب وهمي يعود لأحد معجببي الفنانة صورة قديمة لها تظهر فيها على السرير بطريقة جريئة ليعتقد البعض أن الصورة جديدة وأن حلا شيحة تراجعت عن موقفها مرة أخرى.

وجاءت هذه الصورة بعد الأزمة الأخيرة التي مرت بها حلا شيحة وخلافها مع الفنان تامر حسني والذي تصدر المواقع الاخبارية، وذلك بعد مهاجمة حلا شيحة للفنان تامر حسني بسبب عرضه كليب (بحبك انا) من فيلم مش انا الذي جمعهما.

وكان تامر حسني قد نشر الكليب الذي يضم لقطات رومانسية تجمع حلا شيحة وتامر حسني من الفيلم وهو الأمر الذي اعتبرته حلا شيحه مرفوضًا لتهاجم تامر حسني بقسوة.