ابنة صفاء سلطان تنزع الحجاب رسميا و جمالها لايوصف

ظهرت الفنانة السورية صفاء سلطان وابنتها (إملي) من خلال مقطع فيديو على تطبيق (إنستجرام)، أثناء تنقلهما بالسيارة، وهما يتفاعلان مع إحدى الأغنيات من خلال حركات الأصابع وتحريك الشفاه، إلا أن الابنة تعرضت لبعض الانتقادات.

ووجه بعض رواد (إنستجرام) انتقادًا للتحول الذي طرأ على شخصيتها وشكلها بعد نزعها الححاب، على الرغم من إعجاب البعض الأخر بعفوية الأم والابنة، حسب موقع دنيا الوطن.

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جاءت بعض الانتقادات كالتالي: (إملي كانت بالحجاب أحلى وأرقى وألطف)، و (شو مشان الحجاب؟ يلا فرخ البط مشان تترزق)، و(كانت قمة بالجمال وهي حاطة تاج الحجاب ع راسا، كنت مستغربة كيف هيك حافظت ع حالا بس عنجد شو بيطلع مغشوش).