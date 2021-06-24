ابنة طليقها تفتح النار على ياسمين عبد العزيز: (بطلي أذى...عيب!)

كتبت ليلى محمد حلاوة الابنة الكبرى لزوج الفنانة ريهام حجاج ووالد أبناء ياسمين عبدالعزيز رسالة هجوم على زوجة أبيها السابقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر خاصية ا(ستوري) على حسابها بتطبيق (إنستجرام) قائلة: (إوعى تدعي حاجة مش فيكي عمرك ما كنتي كويسة مع حد، إنتي اللي خطفتي بابا مننا)، حسب موقع صدى البلد.

وتابعت ليلى هجومها على الفنانة ياسمين عبدالعزيز: (من 17 سنة وماما على ذمته ومن 17 سنة حاولتي تقطعي علاقتنا ببابا وحاربتينا وأذتينا كتير).

وأضافت قائلة: (الناس العادية مش عارفة حاجة بس الناس اللى حوالينا عارفين كل حاجة ياريت تبطلي أذى بدل ما نعرف الكل).

وأضافت: (إنت اللي قاطعانا عن إخواتنا من يوم ما اتولدوا وكفاية اللي عملتيه من شهر معايا في شرم الشيخ قدام الناس معايا).

وختمت حديثها مهددة ياسمين عبدالعزيز قائلة: (عيب وكفاية وبطلي تظهري بصورة مش حقيقتك).

و تصدرت الفنانة ريهام حجاج، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل خلال الأيام الماضية، بعد حلقتها الأخيرة مع الإعلامية بوسي شلبي عبر برنامج (سهرة خاصة) على قناة النهار الفضائية، والتي تسببت في تجدد الأزمة بينها وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز -طليقة زوجها محمد حلاوة- إذ تطرقت ريهام للحديث عن زواجها وطلاق الأخير من ياسمين عبد العزيز.

ونفت حجاج، خلال الحلقة، وجود أي معركة بينها وبين النجمة ياسمين عبد العزيز الزوجة السابقة لزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة. مؤكدة أنّ القصة كلها من اختراع وسائل التواصل الإجتماعي، لأنّ كل واحدة منهما تزوجت من رجل تحبه وتعيش حياة مستقرة معه. وأوضحت ريهام أنّها تَزَوّجت من محمد حلاوة بعد انفصالها عن ياسمين عبد العزيز بعام كامل، ولم يكن ممكناً عودتهما للحياة الزوجية مرة أخرى.