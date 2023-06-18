ابنة ظافر عابدين تبدع في الغناء.. ورثت صوت والدتها وابتسامة والدها

أعرب الفنان التونسي ظافر عابدين عن فخره بابنته الوحيدة "ياسمين"، وذلك عبر مشاركة مقطع فيديو لها تغني، في إحدى الحفلات المدرسية.

ابنة ظافر عابدين تستعرض موهبتها في الغناء



شارك ظافر عابدين متابعيه عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو لابنته تغني باللغة الإنجليزية أغنية For Good من ألبوم WICKED، والتي غنتها النجمتين كريستين تشينوويث وإنديانا مينزيل.

واستطاعت الطفلة حيازة إعجاب محبي ومتابعي والدها الذين أثنوا على جمال صوتها وملامحها على حد سواء، مُشيرين إلى أنها ورثت صوت والدتها المغنية البريطانية جوان فاريل.

وجاء في مطلع الأغنية التي أدتها ياسمين: "سمعت أن الناس يأتون إلى حياتنا لسبب ما، يحضرون في جعبتهم شيئًا لنتعلمه، ونحن نسترشد بأولئك الذن يساعدوننا لنكبر وننمو إذا سمحنا لهم بذلك، وبالمقابل نقدم لهم المساعدة..حسنًا، لا أعرف ما إذا كنت أعتقد أن هذا صحيح.. لكني أعلم أنني من أنا عليه اليوم، لاني تعرفت عليك".

ردود أفعال المتابعين

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو ياسمين متنين لها النجاح والسعادة، قكتبت إحداهن: "الله يحفظها يارب ويخليكم لبعض وتشوفها ان شاء الله في احسن مكان 🤍😇يارب ويبعد عنكم كل شر يارب 🙏".

وأضافت أخرى: "ماشالله لاقوة الا بالله الصوت الرائع زى مامتها ربنا يحميها ويوفقها وتحقق أحلامها ويخليهالكم ".

ولفت الكثيرون إلى أن ياسمين تمتلك ابتسامة والدها عابدين، فيما راى الكثيرون إلى أنها تتمتع بملامح والدتها الجذابة.