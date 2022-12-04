تشبيه ظافر عابدين بنجم مسلسل "فريد" في عرض ديور.. وعمرو يوسف بالأبيض

تواجد الفنان المصري عمرو يوسف والفنان التونسي ظافر عابدين في عرض دار أزياء "ديور" لموسم شتاء 2023، واختاراكل منهما إطلالة معاكسة للآخر تبرز شخصيته المتفردة.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع ظافر عابدين وعمرو يوسف جالسين على مدرجات عرض الأزياء عند سفح الأهرامات، وتباينت ردود الأفعال بين معجب بإطلالة الثنائي وبين منتقد.

إطلالة ظافر عابدين في عرض ديور

واختار عابدين إطلالة سوداء بالكامل مؤلفة من جاكيت أسود وبنطال فضفاض، بالإضافة إلى تيشيرت أسود، وانتعل حذاءً اسود.

وانتقد أحد المتابعين شكل شارب ظافر، قائلًا: "كله تمام بس ظافر شكله بيمتل دور كده، و فضل في الدور عشان ممكن لسه مخلصش تمثيل لانه شكله بشنب نووووو مبين غريب شوي".

في حين شبهه أحد المتابعين بشخصية "يحيى" من مسلسل "سنوات الضياع" بسبب شكل الشارب، وكتب: "ظافر بيفكرنى بيحيى في سنوات الضياع.. شنبه"

في حين رأى البعض أنه يشبه شخصية "عابدين" في المسلسل التركي "فريد".

إطلالة عمرو يوسف في عرض ديور

في حين، اختار يوسف إطلالة غلب عليها اللون الأبيض، تألف من جاكيت طويل باللون البيج، نسَّقها مع كنزة صوفية وبنطال أبيض، وحذاء رياضي أبيض اللون، بينما غطى عينيه بنظارات شمسية وتزيَّن بقلادة فضية.

كما تواجد في الحدث الفنان المصري محمد حماقي، الذي اختار جاكيت رسمي طويل باللون البيج نسَّقها مع تيشيرت وبنطال أسود.