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ابنة عمرو دياب ترتدي سترته في بروفات الغناء.. مرَّ عليها 17 عامًا

منشور 16 آذار / مارس 2022 - 10:48
جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب

تسير ابنة الفنان المصري عمرو دياب على خطى والدها في موضوع الغناء و الموضة والأناقة حتى لو عادت بالزمن إلى الوراء كثيرًا.

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شاركت جنا عمرو دياب متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" مقاطع فيديو وصور لها خلال بروفات الغناء، واختارت التألق بارتداء جاكيت أسود من قماش الدنيم مُزيَّن بخطين أحمرين من قماش الجلد عند الأكمام.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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ولاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الإطلالة التي اختارتها جنا تتشابه بإطلالة ارتداها والدها الهضبة قبل 17 عامًا في حفله الغنائي في دبي، حيث علَّق أحدهم: "جاكيت الهضبة لبسه بحفلة دبي 2005 و النضارة نضارة الهضبة كمان".
 

غناء جنا عمرو دياب 

 

وقد ورثت جنى صوت والدها عمرو دياب الجميلـ وبين الحين والآخر تمتع متابعيها الذين يصل عددهم لأكثر من نصف مليون متابع على "إنستغرام" بغناء مجموعة من الأغاني العالمية المختارة أو أغاني أصلية أشرفت على كتابتها.

 

كلمات دالة:عمرو ديابجنا عمرو ديابنجومفن

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