ابنة "كيت وينسلت" تلفت الأنظار بظهورها.. والأخيرة تنهار باكية في حفل البافتا

حصلت النجمة العالمية "كيت وينسلت" على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم I am Ruth وذلك خلال حفل توزيع جوائز "البافتا" الذي اقيم في لندن خلال الأسبوع الماضي.

ردّة فعل مؤثرة من كيت وينسلت لحظة حصولها على الجائزة



خلال تواجد النجمة العالمية بين الجمهور في حفل البافتا تم الإعلان عن حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلمها الجديد، وجاءت ردة فعلها على هذا الخبر مفاجئة وغريبة.



وفي التفاصيل انفجرت وينسلت باكية لحظة الإعلان عن اسمها وانهارت عند تسلّمها الجائزة، وبعد ان صعدت الى المسرح لم تستطع اكمال كلمتها التي كان من المفترض ان تلقيها بمناسبة حصولها على الجائزة.



وكانت كيت قد وقفت على المسرح لإلقاء خطاب عند تسلّمها الجائزة فقالت: "لو أستطيع أن أقسم هذه الجائزة لنصفين وذلك لأهدي ابنتي النصف الثاني لأننا فعلنا كل شيء معاً".



كما بكت ابنتها ميا عند سماع خطاب والدتها المؤثر وأرسلت لها قبلات في الهواء وقالت لها بصوت عالي: "انا أحبك جداً".

ابنة كيت وينسلت تخطف الأنظار في الحفل



تفاعل الجمهور بشكل كبير مع الظهور النادر لابنة النجمة "كيت وينسلت" في حفل البافتا حيث عبّر عدد كبير منهم عن اعجابهم بشخصية "ميا ثريبلتون" وجمالها.



كما اكّد الجمهور بان ميا تشبه والدتها الى حدّ كبير خاصة عندما كانت كيت في عمر ابنتها حيث كانت هي الأخرى تمتاز بالجمال الملفت.