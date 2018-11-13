ابنة مايا دياب تفاجئ والدتها في يوم ميلادها وتستعرض لها مواهبها في الغناء..(فيديو)

مايا دياب

احتفلت الفنّانة مايا دياب يوم أمس بعيد ميلادها الـ38 وشاركت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها بعدما أطفأت شموع قالب الحلوى الخاص بهذه المناسبة، وكانت المفاجأة التي جعلتها في قمة سعادتها، هي ابنتها "كاي" التي أهدتها مقطع من أغنية "يا نور العين" كمعايدة لها في هذا اليوم المميز.

واستعرضت ابنة مايا دياب موهبتها في الغناء والرقص من خلال مقطع الفيديو التي قامت والدتها بمشاركته مع متابعيها، وتركت عليه تعليقًا قالت فيه: "كبرت سنة وأصبحت فخورة أكثر بطفلتي الصغيرة، خلال هذه السنوات لم تفشل أبدًا بأن تفاجئني وتبهرني دائمًا".

وتابعت: "ساهم في إنجاز هذا الفيديو أقرب الناس لقلبي كهدية واحتفال بمناسبة يوم ميلادي، أحبكم جدًا جميعًا".

View this post on Instagram A post shared by Maya Diab (@mayadiab) on Nov 11, 2018 at 7:18am PST

مقطع الفيديو لاقى إعجابًا وتفاعلًا من الجمهور، حيث أن عدد المشاهدات وصل إلى ما يقارب النصف مليون مشاهدة خلال يوم واحد، وجاءت التعليقات بشكل إيجابي، حيث أن البعض وصف الأمر بأن "فرخ البط عوّام" والعديد من المتابعين توقع أن يكون هناك مستقبًلا فنيا باهرًا لابنة مايا دياب.

الجدير ذكره أن آخر أعمال مايا الفنّية هي أغنية "يا نور العين" لعمرو دياب، والتي أعادت غنائها بمشاركة فرينش مونتانا ومواطنها اللبناني مساري، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب على موقع يوتيوب لتحصد حتى الآن أكثر من 3 ملايين مشاهدة.