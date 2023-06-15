ابنة محمد قنوع ترسم ملامحه بفيديو مؤثر.. "صورتك دايمًا قدامي"

مضت أشهر قليلة على وفاة النجم السوري محمد قنوع، وما تزال ذكراه حاضرة في عقول وقلوب محبيه، وخاصة ابنته ماسة قنوع التي استذكرته بطريقة فنية رسمت فيها ملامحه الغائبة الحاضرة.

ماسة قنوع تستذكر والدها بفيديو مؤثر

وشاركت ماسة متابعيها مقطع فيديو مؤثر لها وهي ترسم ملامح والدها الراحل بالألوان معانقًا إياها في لقطة عاطفية بين ابنة مشتاقة لوالدها الحنون.

وأرفقت ماسة الفيديو بأغنية للفنانة الشابة غالية، جاء في كلماتها: "أنا صورتك دايمًا قدامي وما فارقتنيش.. ويو ماتي معايا في أحلامي ما بتسبنيش.. على وعدي معاك أرفع اسمك وف قلبي تعيش.. قدامي ما فرقتنيش".

ردود أفعال المتابعين

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، معربين عن إعجابهم بأخلاق ماسة والسيرة الطيبة التي زرعها والدها، فكتبت إحداهن: "الله يرحمو يا عيوني و يجعل مثواه الجنة، فخور فيكي كتير هو اكيد و اكيد كان حيقلك انك فنانة".

وأضافت أخرى: "يلي خلف ما مات ياروحي ، الله يرحمه و يجعل مثواه الجنة يارب"، وعلَّقت ثالثة: "الله يسلم ايديكِ واكيد انتي يلي رسمتيا ما في احلا منك".