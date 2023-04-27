طبيب يكشف تفاصيل حالة محمد قنوع الصحية قبل وفاته.. وهذا آخر ما قاله له

كشف الدكتور طلال مارتينوس، اختصاصي بأمراض القلب، تفاصيل الوضع الصحي للفنان السوري محمد قنوع قبيل وفاته ؛نتيجة معاناته من احتشاء في عضلة القلب.

طبيب يكشف تفاصيل حالة محمد قنوع قبل وفاته

وأوضح مارتينوس عبر إذاعة "أرابيسك"، أنه جرى تركيب 3 شبكات في القلب للفنان الراحل يوم الخميس السابق لوفاته، بعدها خرج من المشفى في وضع طبيعي، لكنه اشتكى بعدها بيومين من شعوره بألم شديد في الصدر، حينها تبيَّن وجود احتشاء حاد في عضلة القلب.

وأضاف أنه بعد إجراء عملية قسطرة إسعافية اكتشفوا وجود انسداد في الثلاث شبكات، وعملوا على فتح الشرايين المغلقة، إلَّا أنهم لم ينجحوا بإنقاذ حياته، لاسيما أنه وصل المشفى بحالة صدمة قلبية، ووصل ضغطه إلى 6، وعانى من تسارع في نبضات القلب.

وأكَّد أن نوعية الشبكات التي ركبت للراحل كانت ذات نوعية جيدة، ومراحل الإجراءات الطبية موثفة بفيديوهات، لكنه أشار إلى أن من الطبيعي حدوث انسداد الشرايين؛ بسبب عدم مطابقة جسم المريض مع المميع أو توقف المريض عن تناول أدويته وأيضاً عندما تكون فعالية الدواء ضعيفة نتيجة سوء الصنع.

لا وجود لخطأ طبي

وشدد أن عائلة الراحل تعلم أن الوفاة لم تحدث بسبب أخطاء طبية، لافتًا إلى أن قنوع مدخن شره، حيث تصل عدد العلب التي يدخنها يوميًا 5 علب، وحتى بعد إجرائه عملية القسطرة لم يتوقف عن التدخين.

وأوضح أن الراحل كان يعاني من مشاكل عائلية، وعانى من ضغط نفسي.

آخر ما قاله محمد قنوع

وكشف الطبيب عن آخر ما قاله الرحل قبل وفاته، قائلًا: "آخر ما قاله الراحل محمد " بدي أعرف شو عم يصير " قلت له " خليني عالج المشكلة وبعدين بحكيلك" وكان شجاع قوي يبتسم في كل اللحظات الحرجة ونفسيته جميلة وإيجابية".

