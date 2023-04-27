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ميرنا شلفون تنفجر غضبًا على متابعة بعد وفاة محمد قنوع

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 27 نيسان / أبريل 2023 - 12:00
ميرنا شلفون
ميرنا شلفون

انفجرت الفنانة ميرنا شلفون على إحدى المتابعات، التي طالبتها  بالاعتبار من موت الفنان السوري محمد قنوع.

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ميرنا شلفون تهاجم متابعة بعد وفاة محمد قنوع

في التفاصيل، تركت شلفون تعليقًا على أحد المنشورات التي تنعى الفنان الراحل، وكتبت: "والله العظيم جمدانة ما طالع معي حكي اللهم لا اعتراض يا رب ان لله وأن إليه راجعون الله يرحمو ويصبر عيلتو".

وجاء إحدى المتابعات للرد عليها، معلقة: "لحتى تعرفوا قديش الموت قريب وتعتبرو".

عندها لم تتمالك شلفون نفسها عن الرد، مؤكدًة أنه لولا حرمة الموت لعملت على إهانتها، وكتبت: "والله لولا حرمة الموت لامسح فيكي الأرض فهمتي وليه من شو بدي اعتبر انضبي وخافو الله حاج تنصبر حالكم اله وبدكم تحكمو عالناس وتحطونا بالجنة وبالنار لعمى بقا ما أوقحكن".

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ميرنا شلفون

وأعادت نشر لقطة شاشة للحوار الدائر بينها وبين المتابعة، وطتبت: "اتفضلو ولا حدا يقلي طولي بالك نحنا عنا خبر فاجعة، هالحيـوانة فـايتة تعطـيني دروس ديـن كأنو هـي شي قديـسة ومنـصبة بـدال رب العـالمين".

وتابعت: "تحكم عالبشر والله شي بجنن قال هالتشكيلات جيي تعلمنا كيف بدنا نخاف من رب العالمين ونعتبر عنجد شي مقرف".
 

كلمات دالة:ميرنا شلفون

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