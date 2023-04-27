ميرنا شلفون تنفجر غضبًا على متابعة بعد وفاة محمد قنوع

انفجرت الفنانة ميرنا شلفون على إحدى المتابعات، التي طالبتها بالاعتبار من موت الفنان السوري محمد قنوع.

ميرنا شلفون تهاجم متابعة بعد وفاة محمد قنوع

في التفاصيل، تركت شلفون تعليقًا على أحد المنشورات التي تنعى الفنان الراحل، وكتبت: "والله العظيم جمدانة ما طالع معي حكي اللهم لا اعتراض يا رب ان لله وأن إليه راجعون الله يرحمو ويصبر عيلتو".

وجاء إحدى المتابعات للرد عليها، معلقة: "لحتى تعرفوا قديش الموت قريب وتعتبرو".

عندها لم تتمالك شلفون نفسها عن الرد، مؤكدًة أنه لولا حرمة الموت لعملت على إهانتها، وكتبت: "والله لولا حرمة الموت لامسح فيكي الأرض فهمتي وليه من شو بدي اعتبر انضبي وخافو الله حاج تنصبر حالكم اله وبدكم تحكمو عالناس وتحطونا بالجنة وبالنار لعمى بقا ما أوقحكن".

وأعادت نشر لقطة شاشة للحوار الدائر بينها وبين المتابعة، وطتبت: "اتفضلو ولا حدا يقلي طولي بالك نحنا عنا خبر فاجعة، هالحيـوانة فـايتة تعطـيني دروس ديـن كأنو هـي شي قديـسة ومنـصبة بـدال رب العـالمين".

وتابعت: "تحكم عالبشر والله شي بجنن قال هالتشكيلات جيي تعلمنا كيف بدنا نخاف من رب العالمين ونعتبر عنجد شي مقرف".

