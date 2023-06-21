ابنة وائل جسار تغني لوالدها "بنت أبويا" تزامنًا مع عيد الأب

انتهزت مارلين جسار عيد الأب للتعبير عن مدى حبها وفخرها بوالدها الفنان اللبناني وائل جسار، وكان صوتها كفيلًا بإنجاز المهمة.

ابنة وائل جسار تحتفل بعيد الأب

شاركت مارلين مقطع فيديو لها عبر حسابها في "إنستغرام"، ظهرت فيه داخل استديو التسجيل واضعةً سماعات على أذنها ووقفت خلف الميكروفون؛ من أجل تسجيل أغنية "بنت أبويا" من مسلسل "موضوع عائلي"، والتي غنتها الفنانة المصرية هنا يسرى.

وأرفقت مارلين الفيديو برسالة وجهتها لوالدها، جاء فيها: "بابا حبيبي انا حبيت اهديك هالأغنية بعيد الأب،انشالله تعجبك و الله يخليلنا ياك و ما يحرمنا منك.. أحبك كثيرًا".

وجاء في كلمات الأغنية: "صوت رنة المفتاح في الباب ساعة اما توصل.. ومكالمة نص اليوم لما من غير داعي تسأل.. والزعيق من ورا قلبك لما اصالحك وتتقل.. وحضنك اللي بنسي قبله ليه كنت بزعل.. رأيك اللي كله حكمة صوتك حفظته.. كل موقف يوم زعلني وبعدين فهمته.. انت اللي انا رافعة راسي من ورا اسمه وسيرته.. بنت ابويا واه يا بختي بعمري وياك عشته".

وبصوتها العذب وإحساسها المرهف، استطاعت مارلين حيازة إعجاب المستخدمين، إذ كتبت إحداهن: "صوتها في بحة حلوة"، وأضافت أخرى: "ابن الوز عوام صوتها جميل كيف ابوها"، وعلَّقت ثالثة: "ماشاءالله هي بنتك كبراني حلياني بتشبه امها اكتر الله يخليها".

